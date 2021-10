‘Delta-plus’ grijpt in Groot-Brittannië om zich heen

In Groot-Brittannië is een nieuwe variant van het Coronavirus opgedoken. In de wandelgangen heet deze nieuwe vorm van Corona inmiddels Delta-plus, de officiële naam is AY.4.2. Het vermoeden bestaat dat deze variant besmettelijker is dan de gewone Delta. Op dit moment bestaat 10 procent van de gevallen uit Delta-plus.

De mutatie van het virus zit in het zogenoemde spike eiwit, waarmee het virus menselijke cellen binnendringt. Dat zou iets effectiever gebeuren dan bij gewone Delta virussen, wat de snelle stijging van gevallen in Engeland zou verklaren. Maar er is nog niet genoeg bekend om daar iets over te zeggen, heeft het Wellcome Sanger Institute bekendgemaakt. Dit instituut bestudeert het virus.

Er zijn geen aanwijzingen dat de vaccinaties niet werken tegen Delta-plus. Wel is het zaak om de verspreiding van deze variant goed in de gaten te houden. Buiten Groot-Brittannië is het virus tot nu toe alleen aangetroffen in Denemarken en de Verenigde Staten.