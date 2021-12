De wereld heeft steeds minder seks

We doen het steeds minder. Maar niet alleen wij, de rest van de wereld lijkt ook geen zin meer te hebben. Zelfs niet alleen. We kijken liever televisie of bingen bij Netflix. Studies uit Australiƫ, Japan, Duitsland en Italiƫ tonen aan dat het een wereldwijde trend is. Komt er nu eentje bij: ook Amerikanen zijn liever lui dan moe als het op seks aankomt.

Indiana University zocht het uit wat hun landgenoten tussen de lakens deden tussen 2009 en 2018. Het antwoord is: vooral slapen. Alle soorten seks namen af in die periode. Nu rapporteert 28 procent de Amerikanen geen seks te hebben gehad in het afgelopen jaar. In 2009 was dat nog 24 procent.

Zelfs pubers delen volgens dit onderzoek in de malaise. Ze bevredigen zichzelf minder dan voorheen. Daarnaast beginnen Amerikaanse jongeren steeds later aan seks.

Vooral witte Amerikanen doen het weinig, de meeste seks hebben mensen van gemengde rassen. Rijken zijn er vaker mee bezig, armen lijken weinig puf te hebben, maar boven een inkomen van 125.000 dollar neemt de frequentie weer af. Getrouwde mensen doen het vaker dan alleenstaanden.

Opmerkelijk is dat uit ander onderzoek komt dat we wel steeds vaker stoute filmpjes kijken. Vooral bij vrouwen is er een behoorlijke toename te zien. Maar zelf doen is klaarblijkelijk te vermoeiend. Het onderzoek staat in vakblad Archives of Sexual Behavior.