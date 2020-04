De waarheid over microdruppeltjes met Corona: ze blijven hangen

Een van de manieren waarop mensen Corona overdragen, is via microdruppeltjes die ze uitniezen, -hoesten of -ademen. Japanse wetenschappers onderzochten hoe die druppeltjes zich gedragen. Het slechte nieuws: ze blijven hangen en verspreiden zich binnenshuis ver buiten de zone van anderhalve meter die als veilig geldt.

Volgens de Japanners is het zinvol om in tijden van ongebreidelde ziekten een mondneusmasker te dragen. Een enkele niesbui zorgt dat de druppeltjes die mogelijk het virus bevatten heel lang in de omgevingslucht kunnen blijven en zich wijd verspreiden. Maar niet alleen bij niezen, zelfs tijdens het spreken kunnen kleine druppeltjes worden verspreid.

Volgens onderzoeker Kazuhiro Tateda van Toho Universiteit is het probleem met spreken dat de microdruppeltjes die we produceren te licht zijn om door de zwaartekracht naar beneden te zakken. Daarom zouden ze heel lang in de lucht blijven hangen en zou een masker op deze manier de transmissie aanzienlijk verminderen.

In de VS luidt het advies vanaf vandaag om een masker te dragen. Ook Duitsland denkt nu dat het dragen van iets dat de mond en neus bedekt kan bijdragen aan het bestrijden van de epidemie. In Oostenrijk is een masker verplicht tijdens het boodschappen doen. Het RIVM in Nederland houdt vol dat maskers geen belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid.

De druppeltjes van een geïnfecteerd persoon kunnen natuurlijk wel op het masker neerslaan. Daarom is niet alleen essentieel om een masker te dragen, maar ook om het goed op en af te doen. Daarbij is het belangrijk om het masker zelf niet aan te raken en het na het dragen weg te gooien. Ook moet je daarna uitgebreid je handen wassen.