De volgende pandemie bestrijden? Naar het riool!

Corona bereikte Italië begin februari, leek het tot voor kort. Tot monsters werden genomen van het rioolwater. Daaruit blijkt dat het virus al vroeg in december in de plas en poep van sommige Italianen zat. Als de autoriteiten dat toen hadden geweten, hadden ze eerder kunnen optreden en waren duizenden mensen misschien nog in leven.

Het riool lijkt een geweldige plek om de volgende pandemie of zelfs griepgolf te kunnen ontdekken. Het Israëlische bedrijf Kando detecteert infectiehaarden in het afvalwater. De technologie kan dienen als een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor uitbraken. Tot nu toe analyseerde Kando voornamelijk industrieel afvalwater op gevaarlijke stoffen. Maar dezelfde technologie is ook geschikt voor het bewaken van de volksgezondheid.

Kando testte hun systeem toen de Israëlische regering Covid-19-patiënten in een hotel in de stad Ashkelon plaatste. Het bedrijf werkte samen met wetenschappers in Israël, Europa en de VS en startte een proefproject van een maand. Zowel het aantal als de verblijfplaats van de geïnfecteerden waren zeer nauwkeurig aan te tonen.

Corona-virussen werden ook ontdekt in de rioleringen van Parijs, Amsterdam, Valencia, Tokio, Melbourne en in de Amerikaanse staat Massachusetts. De technologie van Kando neemt automatisch monsters uit het riool en meet op welke manier het afvalwater al is gereisd. De monsters worden geanalyseerd in laboratoria. Op deze manier kan worden bepaald waar de virussen die de geïnfecteerden afscheiden, in het afvalwater terechtkomen.

Zo is een waarschuwingssysteem op te zetten voor epidemieën en kunnen overheden heel nauwkeurig zien waar mensen met een infectie zich bevinden. Zo is een veel gerichtere aanpak mogelijk. Maar dan moeten overheden wel investeren in dit nieuwe systeem.