De snelste Coronatest, nog (bijna) gratis ook

Het kost vrijwel niets, werkt gelijk en je hebt daarna een redelijk goed beeld of je Corona hebt of hebt gehad. Volgens onderzoekers van de universiteit van Colorado zou geur wel eens de beste Coronatest kunnen zijn.

Het is een van de meest in het oog springende symptomen van Corona, het verlies van reuk en smaak. Zowel neus als tong doen het nog, maar de signalen komen veel minder aan bij de hersens. Kunnen we dat niet in ons voordeel gebruiken? In Colorado ontwikkelden ze een soort kraslot, waar onder iedere kraslaag een geur zit.

De kaart werkt samen met een app. Kras een vakje open en geef in de app aan wat je ruikt. Neem je zelfs de meest subtiele geuren waar? Dan is de kans dat je Corona hebt erg klein. Mis je geuren, dan zou je daarna een echte test moeten halen. De wetenschappers in Colorado stellen voor dat de hele bevolking de test iedere drie dagen doet.

Dan zou het virus binnen enkele weken in te dammen zijn. De test is niet waterdicht, maar zou wel veel gevallen kunnen oppikken en zorgen dat de juiste mensen in quarantaine gaan. De universiteit heeft de test al ingediend bij medicijnwaakhond FDA.