De Neanderthaler in ons is extra gevoelig voor Corona

Het was zo’n 100.000 tot 60.000 jaar geleden, dat mensen seks hadden met Neanderthalers. Daardoor hebben moderne mensen nog altijd een beetje DNA van deze soort in hun lijf. Er zijn aanwijzingen dat dit plukje erfelijk materiaal extra gevoelig is voor Corona. Terwijl het normaal zo sterk is.

Tot die conclusie komen wetenschappers van het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Duitsland na het bestuderen van zware gevallen van Corona. Zo sterven Britten die van oorsprong uit Bangladesh komen veel vaker aan Corona dan autochtonen. Juist in Bangladesh komt een van Neanderthalers afkomstig gen veel voor.

Ook Afrika heeft veel minder last van COVID-19, behalve in gebieden waar ook veel Europeanen wonen, zoals Zuid-Afrika. Neanderthalers zijn nooit naar het continent gegaan en hebben hun DNA daar dus niet achtergelaten. De Duitsers hebben een kaart gemaakt van de wereld waarop de gebieden met veel Corona-doden vrijwel exact overeenkomen met de plekken waar mensen veel Neanderthal DNA in hun lijf hebben.

Dat is opmerkelijk aangezien ons Neanderthal-DNA ons immuunsysteem behoorlijk heeft versterkt. Veel ziektes kunnen we effectief bestrijden doordat een van onze voormoeders ‘het’ ooit heeft gedaan met een Neanderthaler. Het kan volgens de Duitsers echter toch de hoge ratio van sterfgevallen door Corona onder mensen met veel van dit DNA verklaren.

Bij zware gevallen van Corona is namelijk sprake van een overreactie van het immuunsysteem. De onderzoekers denken dat het veel te heftige verweer tegen het virus afkomstig is van de Neanderthalers. Hun onderzoek staat op de pre-print server bioRxiv.