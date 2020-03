De merkwaardige wereldreis van Corona – hoe het virus bij ons kwam

Het Corona virus muteert terwijl het bezig is met een reis rond de wereld. Door die mutaties te analyseren, is steeds beter vast te stellen welke route de ziekteverwekker heeft genomen. Opmerkelijk, er is een sterke overeenkomst tussen ons virus en dat van de Britten.

De analyse is gemaakt door nextstrain.org, een internationaal platform van bio-informatici. Zij gebruiken data van allerlei nationale en internationale gezondheidsorganisaties om het pad van de epidemie te kunnen volgen.

Uit deze analyse blijkt dat het virus in Nederland overeenkomsten vertoont met het virus uit andere landen. Het heeft ons direct uit China bereikt (de paarse lijn); maar de mutaties tonen ook verbinding aan met Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland (groene lijnen), maar vooral ook met Groot-Brittannië (gele lijn). Met dat laatste land is druk ‘verkeer‘ geweest qua besmettingen, waarschijnlijk over en weer. Tot voor kort was Groot-Brittannië nog redelijk laks met maatregels en gingen nog dagelijks vele vluchten over het Kanaal.

Uit de analyse blijkt ook dat de meeste Amerikaanse besmettingen aanvankelijk niet uit Europa afkomstig waren, maar rechtstreeks uit China en via een omweg uit Iran. De maatregel van president Trump om Europeanen de toegang tot de VS te ontzeggen, was dus onnodig. Inmiddels zijn er wel besmettingen uit Europa afkomstig. Ook Brazilië heeft druk virusverkeer met de VS.

Door het analyseren van de genetische mutaties van het virus kunnen epidemiologen proberen om de verspreiding in te dammen. Ook is te zien waar zich clusters ontwikkelen, die door quarantaine ingedamd kunnen worden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat artsen op grote schaal testen en het erfelijk materiaal van het virus vaststellen.