De mens evolueert verder: kijk maar naar je pols

Is de mens evolutionair gezien af? Nog lang niet, naar het zich laat aanzien. Een nieuwe studie van de Australische Flinders University toont aan dat je alleen maar naar de binnenkant van je pols hoeft te kijken. Hoeveel slagaders lopen daar? Als het antwoord luidt ‘twee’, dan ben je ouderwets, mens 1.0. Vind je er drie, dan ben je het nieuwste model, de laatste verbeterde versie.

We beginnen overigens allemaal met drie slagaders in onze pols. Als embryo is die derde slagader nodig voor de ontwikkeling van je hand. Maar na de geboorte breekt het lichaam de middelste ader af, de twee reguliere exemplaren nemen de bloedvoorziening van de handen over. Tenzij je tot de nieuwste soort mensen hoort, evolutionair iets verder ontwikkeld.

De biologen van Flinders ontdekten dat sinds ongeveer een eeuw steeds meer mensen de middelste slagader houden en er zelfs volwassen mee worden. Als die trend zich doorzet, heeft over tachtig jaar een meerderheid van de mensen drie slagaders in de pols. Dat betekent dat de mensheid zich op dat gebied binnen relatief weinig generaties heeft geëvolueerd.

Bij de twintigers van nu heeft een derde al drie slagaders. Zij hebben ook een iets kleinere kans op verstandskiezen en aan elkaar gegroeide middenvoetsbeentjes. Ook dat zijn evolutionaire trends richting de nieuwe mens.