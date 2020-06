De meeste racisten vinden zichzelf juist helemaal niet racistisch

Ben jij racistisch? Veel mensen zullen die vraag met ‘nee’ beantwoorden. Daaronder ook mensen die juist erg racistisch zijn. Zij onderschatten hun eigen haat en geven tijdens onderzoek aan juist veel minder bevooroordeeld dan gemiddeld te zijn.

Dat zeggen onderzoekers van de University of London na een studie onder 307 deelnemers. Eerst moesten de proefpersonen uitgebreid aangeven hoeveel vooroordelen ze naar eigen inschatting koesteren ten opzichte van andere groepen. Daarna begon een test die op subtiele manier nagaat hoeveel negatieve gedachtes iemand echt heeft over andere rassen, de Implicit Association Test.

Degenen die tijdens deze test zeer veel vooroordelen bleken te hebben, hadden van tevoren juist aangegeven dat ze zeer onbevooroordeeld waren. Het waren dezelfde mensen die aangaven zeer te geloven in de gelijkheid van de rassen en geslachten. Wellicht zelfs mensen die tegen racisme zouden kunnen demonstreren.

Deze uitkomst lijkt op een variant van het Dunning-Kruger effect. Dat is het merkwaardige fenomeen dat de domste mensen zichzelf vaak het slimste vinden. Ze zijn te dom om zelfs maar in te zien dat ze dom zijn. Wie echt wil weten hoe racistisch hij of zij is, kan dat via een test uitvinden.

Overigens blijkt uit eerdere onderzoeken dat we allemaal in meer of mindere mate racistisch zijn. Vooral als het gaat om geld of het vertrouwen in anderen. Dat geldt voor alle rassen.

(Personality and Individual Differences)