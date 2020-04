De meest idiote samenzweringstheorie ooit: er is geen Corona

Een goede samenzweringstheorie verdraait een feit, combineert dat met de nodige misleidende informatie, verpakt het in leugens en gebruikt suggestie in een poging mensen aan te spreken. Wat dat betreft voldoet #filmyourhospital aan alle criteria. Onder die hashtag hebben zich mensen verzameld op sociale media die beweren dat Corona helemaal niet bestaat.

Het fenomeen is onderzocht door Canadese wetenschappers, met verontrustende uitkomsten.

Het Ryerson University Social Media Lab bekeek hoe deze samenzweringstheorie is ontstaan en zich binnen korte tijd heeft verspreid. Veel onzinverhalen op de sociale media verspreiden zich door middel van bots, geautomatiseerde accounts die het vaak doen lijken alsof een theorie veel populairder is dan in werkelijkheid. Alleen vonden ze in het geval van #filmyourhospital juist heel veel echte accounts, waaronder die van prominente figuren rond Donald Trump.

De gedachte achter de hashtag is dat je naar je plaatselijke ziekenhuis gaat en daar filmt hoe rustig het is. Dat zou bewijs zijn voor het ‘feit’ dat er geen Corona is. Veel ziekenhuizen lijken momenteel inderdaad rustig, omdat de reguliere zorg op een laag pitje staat. Parkeerplaatsen zijn leeg, de wachtkamers verlaten.

De Canadezen vonden rond de 100.000 tweets met deze hashtag, verzonden vanaf 43.000 accounts. De eerste dateert van 28 maart. Onder de eerste en meest actieve twitteraars waren de accounts @DeAnna4Congress, @realcandaceo and @DonnaWR8. Daarachter zitten DeAnna Lorraine, een voormalig Republikeins congreslid, Candace Owens, voormalige presentatrice op Fox News, en Donna Warren, een voormalige Republikeinse politica. Alle drie zijn ze fervente Trump-aanhangers. DeAnna Lorraine is door de president zelfs geretweet.

Ook in Nederland is de hashtag aangeslagen. Hier zijn het voornamelijk anonieme accounts die daadwerkelijk beelden van lege parkeerterreinen posten. Vaak is er een grote overlap met mensen die denken dat Corona wordt veroorzaakt door 5G.