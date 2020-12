De meest bijzondere foto van de zon ooit

Soms kan het de moeite zijn om iets te vergeten. In 2012 deed studente Regina Valkenborgh van de University of Hertfordshire in het Verenigd Koninkrijk een experiment. Ze boorde een gaatje in het deksel van een oud blikje en plaatste daarin een stuk fotopapier. Ze plaatste het blikje (zie hoe je zoiets ook maakt hier) op het dak van een observatorium.

Daarna vergat ze haar experiment.

Recent is het weergevonden. En in tegenstelling tot wat Valkenborgh dacht, is de proefneming prachtig gelukt. Het papier heeft acht jaar aan beweging van de zon langs de hemel vastgelegd. Liefst 2953 keer ging onze ster op en weer onder.

Het is de langste sluitertijd ooit, Valkenborgh, die inmiddels werkt als professioneel fotograaf, heeft een uniek wereldrecord in handen. En de wereld heeft een unieke foto. Die toont niet alleen de zon op zijn dagelijkse pad, maar ook de seizoenen en zelfs de jaren. Soms moet je bij foto’s geluk hebben.