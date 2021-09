Langste grot ter wereld blijkt nog langer

Het langst bekende grottenstelsel ter wereld is nog langer dan gedacht. Onderzoekers hebben 13 kilometer aan extra gangen in de Mammoth Cave in Kentucky in kaart gebracht. De gangen in Mammoth Cave zijn nu maar liefst 676 kilometer lang, volgens de National Park Service (NPS). Dat is ongeveer de afstand tussen Utrecht en Genève.

Vrijwilligers en wetenschappers brengen de grotten in Kentucky al jaren in kaart. Dat is geen gemakkelijke opgave, aangezien grote delen onder water staan of zijn gevuld met modder. Maar stukje bij beetje begint duidelijk te worden wat een enorme omvang het complex heeft. De grot staat sinds 1969 bekend als de langste ter wereld, toen was nog maar 105 kilometer in kaart gebracht.

In de loop der jaren zijn daar steeds weer stukken bijgekomen. De wetenschappers die de grot onderzoeken, denken dat het einde nog lang niet in zicht is. Overal zijn nog zijgangen en onontdekte stukken. De vraag is hoever het netwerk zich precies uitstrekt.

Het Mammoth Cave systeem is ontstaan door erosie van kalksteen, een fenomeen dat wetenschappelijk bekend staat als karst en dat ook voorkomt in andere oplosbare gesteenten, zoals marmer en gips. Karst ontstaat wanneer water van regen en rivieren vanaf het aardoppervlak ondergronds sijpelt door scheuren, breuken en gaten en vervolgens ver onder de grond reist, waarbij het zachte ondergrondse gesteente langzaam oplost en grotten vormt.