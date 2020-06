De laatste Segway rolt van de band

Het duurt niet lang meer, dan verlaat de laatste Segway PT de fabriek in New Hampshire (VS). De zelfbalancerende elektrische step die ooit beloofde het verkeer in steden revolutionair te veranderen, is nooit het succes geworden waar de fabrikant op hoopte.

De Segway dateert uit 2001. Steve Jobs (apple) eb Jeff Bezos (Amazon) stonden met een flinke investering aan de basis van het nieuwe product. Rond het nieuwe vervoermiddel ontstond een enorme hype, vooral in de pers. Dit zou de wereld veranderen.

Maar de verkoopcijfers bleven mager. De doelgroep bleek vooral te bestaan uit een paar rijke technologie-freaks. Segways waren ook populair onder toeristen die geen fiets wilden huren en bewakers van grote pakhuizen. Maar een stad vol? Dat is niet gebeurd.

Het bedrijf achter de Segway blijft bestaan. Ze maken tegenwoordig vooral elektrische scooters. Maar de productielijn verdwijnt, de mensen die het stepje maakten, moeten ander werk zoeken.