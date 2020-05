De eerste elektrische straalmotor gebouwd

Het is Chinese uitvinders gelukt om een straalmotor te bouwen die geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. In plaats daarvan loopt het op elektriciteit. Het heeft dezelfde aandrijfkracht als een conventionele straalmotor, zonder de bijbehorende vervuiling.

De motor is uitgerekend in de zwaar getroffen Chinese stad Wuhan ontwikkeld, aan de plaatselijke universiteit. Het ontwerp is gepresenteerd in het wetenschappelijke vakblad AIP Advances.

Met hulp van een schoepenrad zuigt de motor lucht aan en leidt die in een compressiekamer. Bij een normale straalmotor mengt de lucht zich daar met kerosine om vervolgens te worden ontstoken Door de grote druk die daardoor ontstaat beweegt het toestel naar voren. Maar bij dit nieuwe ontwerp is geen kerosine nodig, in plaats daarvan bestraalt een magnetron de samengeperste lucht, waardoor er plasma ontstaat.

Dat superhete gas verlaat aan de achterkant met kracht de motor, waardoor aandrijving ontstaat. In het laboratorium hebben de Chinezen een kilo metaal omhoog weten te duwen met hulp van een schaalmodel van deze motor. Daarmee wisten ze naar verhouding net zoveel duwkracht te genereren als een conventionele straalmotor.

Commercieel vliegverkeer is wereldwijd verantwoordelijk voor 2,5 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Het brengt deze gassen in hogere luchtlagen, wat extra schadelijk kan zijn. Elektrische motoren zouden dat probleem oplossen. Zeker als de elektriciteit met hulp van zonnecellen kan worden opgewekt.