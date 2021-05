Cybercriminaliteit explodeert

In de eerste vier maanden van dit jaar werden in Nederland 5.043 meldingen gedaan van cybercriminaliteit, zoals phishing of whatsapp-fraude. Dit is 78,1 procent meer dan tijdens dezelfde periode in 2020. Ten opzichte van 2019 is zelfs een verviervoudiging te zien. Dit en meer blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl.

Vooral Gelderland (+181,9 procent), Noord-Brabant (+101,6 procent) en Overijssel (+100 procent) laten een forse stijging zien. De kleinste toenames waren in Zeeland (+2,3 procent) en Friesland (+28,1 procent). De toename zal veel te maken hebben met de lockdowns.

Bovendien verspreidt cybercriminaliteit zich steeds verder over Nederland. Waar twee jaar geleden in de eerste vier maanden nog in 109 gemeenten geen enkele melding was van internetcriminaliteit, is dit beeld in 2021 geheel anders. Dit jaar zijn er namelijk nog slechts negen gemeenten zonder meldingen van digitale misdrijven, waaronder Heusden, Ameland en Voorschoten.