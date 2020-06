Cybercriminaliteit explodeert door Corona

De cybercriminaliteit is in de eerste vijf maanden van dit jaar bijna drie keer zo hoog vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Met 4.674 gevallen zijn er nu zelfs al bijna evenveel gevallen als in heel 2019. Dit en meer blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl, dat de meest recente politiecijfers over 2020 analyseerde.

Van januari tot en met mei 2020 werden per 10.000 inwoners 2,7 misdrijven via internet geregistreerd. In dezelfde periode in 2019 was dat maar 1 misdrijf per 10.000 inwoners. Tot nu toe laat elke maand van dit jaar een flinke stijging zien. Met een stijging van 383 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar registreerde de politie in mei 2020 tot nu toe het hoogste aantal cybercrime-incidenten in jaren: 1.869 misdaden.

Uit een eerdere analyse bleek bovendien dat Nederland internationaal in de top tien staat met de meeste Corona scam sites. Nu online shoppen in populariteit is gestegen, is de kans dat mensen in dergelijke nepsites trappen ook toegenomen.

Er zijn grote verschillen waar de criminelen toeslaan. Vooral kleinere, rijkere en vergrijsde gemeentes als Waterland, Rhenen en de Utrechtse Heuvelrug zijn favoriete jachtgronden voor de cybercriminelen.