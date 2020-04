Cruciale vraag: kunnen honden Corona ruiken?

Kunnen honden Corona ruiken? Het lijkt een malle vraag, maar het kon wel eens cruciaal zijn bij de bestrijding van de ziekte. Als honden daartoe in staat zijn, kunnen ze als sneltesters worden ingezet op drukke plaatsen als stations en winkels.

Vandaar dat de London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) momenteel bezig met is een test met zes honden. Die krijgen de mondkapjes te ruiken van mensen die positief zijn getest op Corona. Het zal een paar weken duren voor vaststaat of de honden iets kunnen bijdragen aan de strijd tegen de ziekte.

Het geweldige reukvermogen van honden wordt al ingezet bij de strijd tegen andere ziektes, als kanker, malaria en de ziekte van Parkinson. Veel ziektes geven een subtiele geur af die honden kunnen ontdekken, als ze maar de goede training ontvangen. Die bestaat meestal uit het ontvangen van een beloning bij het ontdekken van de juiste geur.

Een hond met de juiste vaardigheden zou honderden mensen per uur kunnen testen. Slaat de hond aan, dan kan een sneltest uitkomst bieden om de infectie te bevestigen.