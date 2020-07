Cruciaal nieuw onderdeel Airbus A350: plastic matje

Alle gebruikers van de Airbus A350, een relatief nieuw toestel voor lange afstanden, krijgen deze dagen een update via de post. Het is een plastic matje, te gebruiken in de cockpit. Luchtvaartmaatschappijen dienen het over het horizontale deel van het dashboard te leggen.

Aanleiding is een Koreaanse piloot die tijdens een vlucht met een A350 thee morste, over dat deel van het dashboard. Prompt viel een van de motoren uit – niet eens het meest onnozele bijna-ongeluk aller tijden. Door het vocht ontstond kortsluiting in de elektronica die de aandrijving regelt. Gelukkig bleef de andere motor wel werken. Daarop verbood de EU Aviation Safety Agency piloten om voorlopig nog in de cockpit van een A350 te drinken.

Het probleem met piloten en gemorste drankjes is niet nieuw. Boeing is daarom lang geleden begonnen om gaatjes te maken onderin horizontale controlepanelen, zodat gemorste drankjes snel weg kunnen spoelen. Sommige knopjes zijn voorzien van een rubberen ringetje om dezelfde reden.

Bij KLM mag het cabinepersoneel drankjes voor de piloten alleen via de raamkant van de cockpit aangeven om de kans op morsen te verkleinen. De maatschappij heeft geen A350’s van Airbus, wel de A330. Sommige maatschappijen gebruiken afsluitbare kopjes, zoals je bij take-away koffie krijgt. Maar of dat fool proof is?