Covid testaap ontsnapt

Een testaap is op de vlucht geslagen nadat een vrachtwagen waarin hij reisde naar een laboratorium in de VS verongelukte. De vrachtwagen, op weg naar Florida, botste vrijdag op een vuilniswagen bij Danville, Pennsylvania.

Vier makaken maakten van de gelegenheid gebruik om te ontsnappen. Drie konden weer worden ingerekend, er is nog één op vrije voeten, melden Amerikaanse media. De autoriteiten vragen iedereen bij het dier uit de buurt te blijven.

De apen zijn namelijk gebruikt bij onderzoek naar een Covid-vaccin. Welk vaccin en of de apen besmettelijk zijn, is niet bekendgemaakt. Maar de waarschuwing dat niemand de aap mag benaderen doet vermoeden dat het om een exemplaar gaat dat een risico vormt.