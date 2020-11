Coronavirus veroorzaakt schade aan ademspier

Coronapatiënten hebben vaak last van benauwdheid en zuurstoftekort. Uit een studie van Amsterdam UMC, gepubliceerd in JAMA Internal Medicine, blijkt dat het Coronavirus ook het middenrif, de belangrijkste ademspier, beschadigt.

De onderzoeksgroep vergeleek zesentwintig COVID-19-patiënten met tien non-COVID-19-patiënten. Allemaal waren zij opgenomen op de intensive care en werden zij beademd. Opvallend was dat ze naast de ontstekingsreactie zagen dat bij sommige patiënten het virus in de spiercellen zat. Sommige cellen werden twintig keer groter dan normaal en andere juist heel klein (foto). Dat betekent waarschijnlijk dat het middenrif hard gaat werken tegen het virus.

Wereldwijd is dit het eerste onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 voor het middenrif.

De ontstekingsreactie en bindweefselvorming tonen aan dat het Coronavirus de functie van de ademspier ernstig verslechtert. Deze spier pompt lucht in en uit de longen. Als het middenrif minder goed werkt, dan volgt kortademigheid en is beperkte inspanning mogelijk. Bekend is dat veel herstellende Coronapatiënten last houden van kortademigheid en van vermoeidheid. De schade aan het middenrif kan hierin een belangrijke rol spelen.