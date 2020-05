Coronavirus infecteert ook darmcellen

Onderzoekers van onder andere het Erasmus MC hebben ontdekt dat het Coronavirus ook darmcellen kan infecteren. Het kan zich daar ook vermenigvuldigen. Met behulp van de modernste celkweekmodellen van de menselijke darm, hebben de onderzoekers het virus in het lab vermeerderd.

De resultaten verklaren mogelijk waarom een derde van de COVID-19 patiënten maag- en darmklachten heeft, zoals diarree. Ook is nu duidelijk waarom onderzoekers het virus vaak terugvinden in ontlastingsmonsters. De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Patiënten met COVID-19 vertonen symptomen zoals hoesten, niezen, kortademigheid en koorts. Een derde van de patiënten heeft echter ook klachten aan de ingewanden. Bovendien kan het virus lang na het verdwijnen van de ademhalingssymptomen nog in de menselijke ontlasting worden opgespoord.

Dit suggereert dat het virus zich ook kan verspreiden via de ontlasting van patiënten.

Hoewel de ademhalingsorganen en organen van het maagdarmkanaal erg verschillend lijken, zijn er belangrijke overeenkomsten. Een is de aanwezigheid van de ACE2-receptor, het eiwit waardoor het SARS-CoV-2 virus de cellen binnendringt. De binnenkant van de darm zit vol met ACE2-receptoren. Tot nu toe was echter niet bekend of darmcellen daadwerkelijk geïnfecteerd konden raken en virusdeeltjes konden produceren.

De resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijk ook helpen bij het ontwikkelen van medicijnen of vaccinaties tegen Corona. Maar het is ook van groot belang bij het testen. Artsen moet mogelijk meer letten op patiënten met maag- en darmklachten. Uitgebreider testen met niet alleen neus- en keeluitstrijkjes, maar ook rectale uitstrijkjes of ontlastingsmonsters kan nodig zijn.