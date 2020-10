Coronavirus blijft tot negen uur leven op huid

Volgens een studie van Japanse onderzoekers kan het Coronavirus tot negen uur leven op de menselijke huid. Dat is vijf keer zo lang als het gewone griepvirus, dat slechts 1,8 uur overleeft. Mensen kunnen het risico op infectie verminderen door regelmatig en grondig handen te wassen, schrijven de wetenschappers in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases.

Zowel het Coronavirus als het griepvirus kunnen ook binnen 15 seconden worden gedood door ethanol, dat in handgel zit. Toch lijkt de route via de handen en de neus niet tot heel veel – of zelfs geen – infecties te leiden, concludeerden andere wetenschappers eerder dit jaar. De ziekteverwekker SARS-CoV-2 kan tot 28 dagen overleven op gladde oppervlakken zoals displays van telefoons of knopjes van geldautomaten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Australische wetenschapsbureau CSIRO, dat vorige week in het Virology Journal is gepubliceerd.

Tot nu toe hebben meer dan veertig miljoen wereldbewoners Corona opgelopen. Iets meer dan een miljoen mensen zijn daaraan overleden. Op dit moment hebben negen miljoen mensen Corona, daarvan zijn 72.000 ernstig ziek.