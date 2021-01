Coronatong is een aanwijzing dat je ziek wordt

Je zou denken dat we na een jaar Corona alle symptomen van de ziekte wel zouden kennen. Inclusief de bizarre. Maar toch komt er nog een gekke nieuwe aanwijzing bij dat je de ziekte hebt. In je mond. Onderzoekers zagen een fenomeen dat ze bij gebrek aan een beter woord maar de Coronatong hebben genoemd.

Medische wetenschappers van het Hospital Universitario La Paz in Spanje merkten dat veel van hun patiënten met relatief lichte verschijnselen van Covid last hadden van hun tong. Ze zagen bobbeltjes, lichte vlekken, kloven of de hele tong zwol op. Bij een kwart van alle patiënten die ze onderzochten troffen ze veranderingen van de tong.

Een klein percentage van mensen met Covid rapporteerde ook een branderig gevoel in de mond. Een ander bekend verschijnsel van Corona is het verlies van smaak.

Dat medici het nog niet eerder hebben opgemerkt, wijten de Spanjaarden aan de opmerkelijke plek van dit symptoom. Artsen proberen de mond momenteel zoveel mogelijk te vermijden, omdat het een infectiehaard is. Maar toch is het de moeite waard om daar te kijken. Het zou zelfs als waarschuwing kunnen dienen dat iemand ziek wordt. Maar meer onderzoek is nodig om te weten wanneer de tong aangetast raakt.

De grote vraag is waarom de tong soms opzwelt. Daarop hebben de Spanjaarden nog geen eenduidig antwoord. Het kan een symptoom zijn van het afweersysteem, dat op volle toeren draait. Maar ook een teken dat er een ontsteking in het lichaam zit. Hoe dan ook, de Spanjaarden gaan vaker in de mond van patiënten kijken, schrijven ze in het British Journal of Dermatology.