Corona: wonderkuur van Trump kan levensgevaarlijk zijn

Het Franse medicijnagentschap ANSM heeft potentieel gevaarlijke bijwerkingen, waaronder mogelijk sterfgevallen, geobserveerd bij nieuwe behandelingen voor longziekte Covid-19. Corona-patiënten die werden behandeld met de middelen hydroxy-chloroquine en azithromycine hadden ongeveer dertig verschillende ongewenste ernstige bijwerkingen. Drie patiënten stierven.

Het ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) moet nog onderzoeken of de sterfgevallen kunnen worden toegeschreven aan de experimentele methode voor de behandeling, of aan de longziekte Covid-19 zelf. De eerste resultaten zijn aan het einde van de week beschikbaar. Het agentschap waarschuwt ervoor om dergelijke medicijnen zonder doktersrecept in te nemen.

Hydroxy-chloroquine schrijven artsen normaal voor bij de bestrijding van van malaria, maar het is ook een van de meest veelbelovende middelen tegen Corona. Het moet dan worden ingenomen met een virusremmer of antibioticum. Tot nu toe leek Azithromycine daarbij de beste resultaten te geven.

Maar er zit dus een adder onder het gras. De gelijktijdige toediening van het malariamedicijn en het antibioticum versterkt het risico voor hartritmestoornissen, die tot een hartaanval kunnen leiden, waarschuwde het hoofd van de ANSM. Dit geldt des te meer voor patiënten die Covid-19 hebben.

Een week geleden zei de Amerikaanse president Donald Trump – die normaal tegen vaccinaties is – dat chloroquine wellicht een ‘geschenk van God’ is, in de strijd tegen Covid-19. ‘Hydroxychloroquine en Z-Pak (populaire naam voor azithromycine), ik denk dat deze combinatie er heel, heel goed uitziet’, aldus Trump. Maar experts waren het daar gelijk niet mee eens, het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde voor het gebruik van medicijnen waarvan de effectiviteit nog niet is bewezen.

Het nieuwe coronavirus heeft wereldwijd bijna 40.000 mensen gedood. Ongeveer 786.000 infecties zijn geregistreerd in meer dan 180 landen en gebieden wereldwijd. Tot dusver is er geen medicijn tegen de nieuwe ziekteverwekker.