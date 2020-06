Corona wereldwijd aan het exploderen

In Nederland mag Corona dan voorlopig bijna zijn verslagen, wereldwijd is het virus nog bezig met een stevige opmars. Het heeft meer dan drie maanden geduurd voordat de wereld op één miljoen virusgevallen was gekomen. Maar de sprong van één naar twee miljoen gevallen gebeurde in slechts acht dagen.

De WHO waarschuwt dat het aantal COVID-19-gevallen exponentieel blijft stijgen. Wereldwijd zijn bijna 9 miljoen mensen besmet met het virus en zijn er meer dan 468.000 sterfgevallen. Experts zeggen dat de werkelijke aantallen veel hoger zijn vanwege beperkte tests en asymptomatische gevallen.

Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus zei maandag dat wereldleiders de pandemie van het coronavirus niet moeten politiseren, maar zich moeten verenigen om deze te bestrijden. Zijn opmerkingen lijken vooral een aanval op presidenten Trump in de VS en Bolsanero in Brazilië.

Het aantal infecties neemt sterk toe in Brazilië, Irak, India en zuidelijke en westelijke Amerikaanse staten. Lokale ziekenhuizen staan onder enorme druk. Volgens de WHO is het grote probleem nu een gebrek aan leiderschap en internationale solidariteit.

In bijvoorbeeld Pakistan moeten ziekenhuizen patiënten weigeren, er zijn daar bijna zevenduizend nieuwe gevallen per dag. De regering heeft de lockdown versoepeld in de hoop een bijna ingestorte economie te redden. Het aantal mensen dat in armoede leeft, is gestegen tot 40 procent van de bevolking van 220 miljoen zielen. Maar de echte slachting is op het Amerikaanse continent, waar twee derde van alle nieuwe besmettingen plaatsvindt. Koploper is daar de VS, met 120.000 doden.