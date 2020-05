Corona weken eerder in Europa dan aangenomen

Wanneer kwam Corona naar Europa? De eerste gevallen dateren uit midden januari, was tot nu toe de theorie. Maar er zijn sterke aanwijzingen dat de ziekte hier al eerder rondwaarde. Medische onderzoekers van de ziektenhuizen Avicenne en Jean-Verdier in Frankrijk denken dat mensen al ziek werden in december 2019.

Hun studie is verschenen in het wetenschappelijke vakblad International Journal of Antimicrobial Agents.

Zo vonden ze een ‘vroege’ evolutionaire variant van COVID-19 in een 42-jarige Fransman die op 27 december in een ziekenhuis is opgenomen met ernstige klachten. Onderzoek naar deze man wees uit dat hij niet in China was geweest, of contact had gehad met mensen uit dat land. Het leidt de Fransen tot de conclusie dat er dus nog eerder mensen met Corona in Frankrijk rondliepen.

In de VS denken onderzoekers eveneens dat het virus al in 2019 in het land moet zijn geweest. Ze hebben autopsie gedaan op mensen die zijn overleden voor het eerste officiële geval van de ziekte op 21 januari. Ook daarin vonden ze vroege varianten van COVID-19.

Ook in Italië, dat zwaar is getroffen door de ziekte, zou al ver voor het eerste officiële geval Corona zijn geweest. De verdenking is groot dat uitgerekend spelers van Inter Milan de ziekte hebben gehad in de tweede helft van december en de eerste week van januari. In die periode waren veel spelers ineens ziek met griepachtige verschijnselen.

Wereldwijd zijn 15.000 exemplaren van het virus genetisch ontleed. Gemiddeld is er eens per twee weken een mutatie van het virus, zodat wetenschappers de ontwikkeling goed kunnen volgen. Op basis daarvan hebben Britse wetenschappers geconcludeerd dat het om een relatief nieuw virus gaat, dat in november 2019 moet zijn ontstaan.