Corona: wanneer ben je weer beter?

Als je Corona krijgt, dan moet je in quarantaine, maar voor hoelang eigenlijk? En als je het krijgt, wanneer ben je dan weer beter? Als ervaringen uit China ons iets leren, dan zijn mensen beter als ze zich beter voelen. Dat klinkt flauw, maar dat is de definitie die artsen daar aanhouden en die lijkt te werken.

De vraag die virologen momenteel proberen te beantwoorden is belangrijker: Wanneer is een patiënt niet meer besmettelijk? Dat is met Covid-19 nog niet definitief opgehelderd. Wat we wel weten is dat net als bij andere virale infecties, het coronavirus nog steeds waarneembaar kan zijn terwijl de patiënt eigenlijk niet meer besmettelijk is.

Tijdens de infectie neemt de hoeveelheden virussen in de luchtwegen af en ontwikkelen zich antilichamen. Die binden zich aan het virus en bestrijden het. Corona is dan nog steeds aanwezig, maar heeft niet meer de kracht om naar een nieuw slachtoffer te springen. Maar wanneer precies het omslagpunt is, dat iemand weer onder de mensen mag, is nog niet duidelijk. Enkele studies daarnaar lopen momenteel, vooral in Azië.

In de meeste landen worden patiënten Corona-vrij verklaard en uit het ziekenhuis ontslagen na tweemaal negatief te zijn getest. Dat kan de cijfers van het aantal gevallen hoger doen uitvallen dan echt het geval is, omdat patiënten al eerder vrij zijn van klachten. Maar de langere quarantaine is nuttig om zeker te zijn dat iemand anderen niet meer kan besmetten.

Of je dan immuun bent als je ziek bent geweest, is ook nog niet bekend. Daarvoor is de ziekte ook te nieuw. Medische wetenschappers gaan er, op basis van de ervaring met andere Corona-virussen, wel van uit dat de gevoeligheid afneemt. Tot er een medicijn is, blijft het oppassen.