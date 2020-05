Corona: vooral hard praten is gevaarlijk

Zoals een nieuwe studie aantoont, dragen mensen het coronavirus vooral over tijdens het praten. Microdruppels die worden uitgestoten kunnen in een afgesloten ruimte meer dan tien minuten in de lucht blijven hangen, blijkt uit het onderzoek dat woensdag is gepubliceerd in het tijdschrift PNAS.

Voor de studie lieten onderzoekers van het National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases een proefpersoon de uitdrukking ‘Blijf gezond’ gedurende 25 seconden herhalen in een afgesloten ruimte. Een laser in de kamer verlichtte de druppels, waardoor ze zichtbaar en telbaar waren. Gemiddeld bleven de druppels twaalf minuten in de lucht.

Gezien de concentratie van coronavirus in speeksel, geloven wetenschappers dat elke minuut hardop spreken meer dan duizend druppels kan veroorzaken die besmet zijn met virussen die acht minuten of langer in de lucht blijven in een gesloten ruimte. Dezelfde onderzoekers constateerden in een in april gepubliceerd onderzoek dat stiller spreken minder druppeltjes opleverde.

Het onderzoek toont ook aan dat mondkapjes, mits door iedereen gedragen, kunnen helpen om het virus sterk in te dammen. Vooral bij mensen die dicht bij elkaar staan, zoals contactberoepen. Hoewel ze zeker niet alle virusdeeltjes tegenhouden, verminderen mondkapjes de actieradius van de druppeltjes.