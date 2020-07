Coronavaccin veelbelovend na eerste test

BioNTech uit Duitsland heeft positieve voorlopige resultaten behaald bij het testen van een vaccin tegen het Coronavirus. Het middel dat de Duitsers hebben ontwikkeld staat voorlopig bekend als BNT162b1. Het produceert antilichamen tegen het virus op hetzelfde of boven het niveau van mensen die de ziekte hebben gehad.

Het middel heeft een zogenoemd fase 1/2-onderzoek overleefd, dat tot doel had aan te tonen dat het vaccin niet giftig is en een reactie van het immuunsysteem oproept om het lichaam voor te bereiden om het virus te bestrijden.

Er hebben 45 mensen tussen 18 en 55 jaar meegedaan met de proef. Ze kregen twee doses, met een tussenpoos van 21 dagen, van het vaccin of een placebo. Een relatief groot aantal deelnemers ontwikkelde koorts na de tweede dosis, blijkt uit een onderzoek dat is geüpload op de pre-publicatie-website medrxiv.org. Maar dit is niet onverwacht en wordt niet als een struikelblok beschouwd.

Het vaccin beïnvloedt de genetische code die in menselijke cellen aanspoort om ze antilichamen te laten maken die specifiek zijn afgestemd op het Coronavirus. Normaal gebeurt dat als iemand de ziekte krijgt, maar dit middel wekt het kunstmatig op.

Het middel is een van 23 projecten om een vaccin te ontwikkelen. Verscheidene daarvan zitten in dezelfde testfase als BNT162b1. Maar weinigen zijn zo veelbelovend. De volgende fase is een grootschalige test op honderden of duizenden mensen.