Corona vaccin kan ook in gewone vriezer

Het vaccin tegen Corona van de firma Pfizer kan in een gewone vriezer worden bewaard. Eerder was nog de instructie dat het bij temperaturen tussen de -60 en -80 moest worden opgeslagen. Daarvoor zijn speciale vriezers nodig, die alleen grote ziekenhuizen hebben staan. Dit maakt de distributie van het effectieve middel veel makkelijker.

Het nieuws komt van de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten. Ze ontdekten dat het middel bij -20 minstens twee weken goed blijft. Dat betekent dat ook huisartsen en kleinere gezondheidscentra een behoorlijke voorraad kunnen aanhouden. Daartoe heeft de FDA al toestemming gegeven. Europa is nog niet zo ver, maar volgt waarschijnlijk.

Het vaccin van Pfizer bevat mRNA, een genetische signaalstof die zorgt dat het lichaam een belangrijk eiwit van het virus zelf aanmaakt. Het menselijk immuunsysteem begint dat eiwit vervolgens af te breken en raakt daardoor getraind voor een aanval van het echte virus. Dat bevat het eiwit immers ook.

Dat mRNA is zeer onstabiel en vergaat snel bij te hoge temperaturen. Vandaar de instructie om het extreem koud te bewaren. Maar de neiging om uit elkaar te vallen is dus minder groot dan eerst gedacht. Het mRNA zit verpakt in kleine vetbolletjes, die het ook bij hogere temperaturen goed beschermt.