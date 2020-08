Corona-uitbraak in Starbucks bewijst: mondkapjes werken

Begin deze maand bezocht een vrouw een vestiging van Starbucks in een voorstad van de Koreaanse hoofdstad Seoel. Ze ging met haar koffie onder de airconditioning zitten. De koele, droge lucht blies van haar af, de rest van de zaak in. Helaas voor alle aanwezigen, de vrouw had Corona.

Toen ze daar niet veel later achter kwam, begon een contactonderzoek via de Koreaanse versie van de Corona-app. De Koreanen wisten alle 27 bezoekers te achterhalen die tegelijk met haar op de eerste verdieping van de Starbucks waren. De vrouw had ze allemaal aangestoken, iedereen was positief. De airconditioning had het virus perfect verspreid.

Vier werknemers van deze Starbucks die ook op de verdieping werkten, waren een ander verhaal. Hun tests waren allemaal negatief, hoewel ze ook in de stroom virusdeeltjes stonden. Hoe kan dat? De Koreanen zijn er achter: ze droegen alle vier een mondkapje. ‘Het is een duidelijke aanwijzing hoe belangrijk mondkapjes kunnen zijn bij de bestrijding van de ziekte’, zegt de behandelend arts van het Changwon Fatima Hospital tegen persbureau Bloomberg.

Veel landen verplichten mondkapjes in het openbare leven. Maar in Nederland zegt het RIVM nog steeds op wetenschappelijk bewijs te wachten dat ze werken. De Wereldgezondheidsorganisatie van de VN raadt het aan, evenals de ECDC, het Europese centrum voor infectieziektes.

De mensen die in de Starbucks ziek werden, infecteerden in de dagen daarna nog drie dozijn anderen, waarmee de koffieshop een infectiehaard is geworden. Dankzij contactonderzoek zijn alle ziektegevallen opgespoord en in quarantaine geplaatst.