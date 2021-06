Corona tast langdurig hersens jongere aan

Coronapatiënten hebben twee maanden na ontslag uit het ziekenhuis vaak nog last van problemen met hun hersens. Dat blijkt uit een Italiaanse studie die is gepresenteerd op het congres van de Europese Academie voor Neurologie (EAN).

Volgens de studie hebben patiënten acht weken na hun ziekte stoornissen op het gebied van geheugen, ruimtelijk inzicht en informatieverwerking. Universiteit Vita-Salute San Raffaele zag ook posttraumatische stressstoornis bij één op de vijf patiënten, van wie 16 procent klaagde over depressie.

Voor de studie werden verschillende neurocognitieve vaardigheden getest twee maanden na de ziekte. Ook maakten de Italianen MRI-scans van de hersenen van de patiënten. Meer dan 50 procent van de patiënten meldde cognitieve stoornissen. Zestien procent had problemen met uitvoerende functies, zoals planning en informatieverwerking.

Autorijden is soms gevaarlijk, 6 procent had visueel-ruimtelijke problemen, zoals het beoordelen van diepte en contrast, nog eens 6 procent had geheugenproblemen, en één op de vier vertoonde een combinatie van al deze symptomen.

Cognitieve problemen waren ernstiger bij jongere mensen, de meerderheid van de patiënten onder de 50 jaar had er in meer of mindere mate last van. Tien maanden na de ziekte begonnen de neurologische problemen bij een meerderheid af te nemen. Maar er was geen verandering in posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressieve symptomen.