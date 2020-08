Corona stabiliseert wereldwijd

Het aantal besmettingen met Corona is wereldwijd aan het afvlakken, hoewel lokaal nog grote brandhaarden zijn. Er komen momenteel een miljoen gevallen per vier dagen bij. In totaal zijn er nu 20 miljoen gevallen geregistreerd, 733.000 mensen zijn aan de ziekte overleden.

Het ergst heeft de ziekte toegeslagen in de Verenigde Staten en Brazilië, waar bijna de helft van alle sterfgevallen wereldwijd zijn geregistreerd. De VS heeft in absolute getallen het hoogste dodental: meer dan 160.000. In dat land neemt het aantal zieken ook nog steeds exponentieel toe.

Het duurde 94 dagen voor de eerste miljoen ziektegevallen waren geregistreerd, toen nog hoofdzakelijk in China. Een kleine zeventig dagen later stond de teller al op 10 miljoen gevallen. Weer zes weken later stond de teller op 20 miljoen.

Het minst getroffen continent is Afrika, met ‘slechts’ een miljoen gevallen en 23.500 doden. De helft daarvan is in Zuid-Afrika, wat het vermoeden versterkt dat Afrikanen grotendeels immuun zijn voor de ziekte.