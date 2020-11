Corona slaat daar toe waar Trump-stemmers wonen

In Amerikaanse gemeentes met het hoogste aantal nieuwe gevallen van Corona per 10.000 inwoners, is voor het grootste gedeelte op Trump gestemd. Dat ontdekte persbureau Associated Press na een analyse van de verkiezingsdata.

De meeste van die gemeentes liggen landelijke staten als Montana, de Dakota’s, Nebraska, Kansas, Iowa en Wisconsin. Het zijn ook de gebieden waar vaak minder wordt voldaan aan afstand houden, mondkapjes dragen en andere voorzorgsmaatregelen.

Zesendertig procent van de Trump-kiezers denkt ook dat de pandemie grotendeels – of zelfs totaal – onder controle is. Dat ontdekte de Universiteit van Chicago. Daarentegen zei 82 procent van de Biden-kiezers dat de pandemie helemaal niet onder controle is.