Corona-patiënten met milde klachten minder immuun

Volgens een studie kunnen patiënten met milde Corona virusinfecties verwachten dat hun immuniteit aanzienlijk lager is dan die van mensen met ernstige verschijnselen. Chinese onderzoekers vergeleken de afweersystemen van 74 mensen met en zonder symptomen uit de stad Chongqing. Hun studie is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Medicine.

Slechts 62,2 procent van de groep zonder symptomen had enkele weken na de infectie nog kortlevende antilichamen in het bloed – vergeleken met 78,4 procent van de symptomatische patiënten.

Na acht weken was het aantal antistoffen in de eerste groep al met 81,1 procent afgenomen, bij mensen met klachten met 62,2 procent. Bovendien bleken asymptomatische patiënten minder celeiwitten te hebben die betrokken zijn bij de immuunafweer, wat wijst op een zwakkere immuunrespons op het COVID-19 virus.

De onderzoekers concluderen daarom dat je wel degelijk twee keer Corona kunt krijgen. ‘Kudde-immuniteit’, aanvankelijk de aanpak die Nederland volgde om het virus te bestrijden, is daarmee onhaalbaar. Grote delen van de bevolking zouden makkelijk meerdere keren de ziekte kunnen krijgen en doorgeven. Het betekent dat nog meer dan eerst moet worden ingezet op testen en quarantaine.

Tot nu toe zijn veel van de immunologische gegevens over de pandemie afkomstig van patiënten met ernstige klachten. Daarom was ook de verwachting dat mensen na het ziekteverloop immuun zouden zijn. Maar de meeste geïnfecteerde mensen hebben slechts milde of geen symptomen. Het is daarom een ??cruciale vraag of ook zij een permanente, beschermende immuniteit hebben.