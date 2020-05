Corona overleven: vitamine D slikken?

Onderzoekers hebben een sterke correlatie ontdekt tussen vitamine D-tekorten en sterftecijfers door Corona. Een internationaal onderzoeksteam heeft een ??statistische analyse uitgevoerd van gegevens van ziekenhuizen en klinieken in China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Iran, Zuid-Korea, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De onderzoekers zagen dat patiënten uit landen met hoge COVID-19-sterftecijfers, zoals Italië, Spanje en Groot-Brittannië, lagere niveaus van vitamine D hadden in vergelijking met patiënten in landen die niet zo ernstig werden getroffen.

Dit betekent niet dat iedereen – vooral degenen zonder een bekende tekortkoming – supplementen moet gaan hamsteren, waarschuwen de onderzoekers.

Het onderzoek is beschikbaar op medRxiv, een preprint-server voor gezondheidswetenschappen.

Het team was geïnspireerd om de vitamine D-spiegel te onderzoeken nadat ze onverklaarbare verschillen in COVID-19-sterftecijfers van land tot land hadden opgemerkt. Sommige onderzoekers veronderstelden dat verschillen in kwaliteit van de gezondheidszorg, leeftijdsverdelingen in populatie, testpercentages of verschillende stammen van het coronavirus verantwoordelijk zouden kunnen zijn. Maar het tekort aan vitamine D is tot nu toe het enige verschil dat wetenschappers kunnen aantonen.

Door patiëntgegevens van over de hele wereld te analyseren, ontdekte het team een ??sterke correlatie tussen vitamine D-spiegels en een cytokinestorm – een hyperontsteking veroorzaakt door een overactief immuunsysteem. Zo’n storm kan de longen ernstig beschadigen en bij patiënten leiden tot de dood. Dit lijkt de meerderheid van de COVID-19-patiënten te doden, niet de aantasting van de longen door het virus zelf. Het zijn de complicaties van het verkeerd gerichte immuunsysteem.

Vitamine D verbetert niet alleen ons aangeboren immuunsysteem, het voorkomt ook dat ons immuunsysteem gevaarlijk overactief wordt. Dit betekent dat een gezond vitamine D-gehalte patiënten kan beschermen tegen ernstige complicaties, waaronder overlijden, van COVID-19.