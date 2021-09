Corona-ontkenner sterft aan…

Corona is weinig meer dan een griepje en mondkapjes zijn een misdaad tegen de menselijkheid. Dat was zo ongeveer de boodschap van de Amerikaanse conservatieve talkshowpresentator Bob Enyart. Hij had een populaire show op de radio, getiteld Real Science, waarin hij allerlei misinformatie over Covid-19 verspreidde. Maar niet langer, Enyart is dood. Gestorven aan Corona, zo maakte een collega bekend via Facebook.

Daarmee is het aantal door Corona overleden Amerikaanse conservatieve talkshowpresentators op zes gekomen. Behalve Enyart zijn dat Dick Farrel, Phil Valentine, Marc Bernier en Robert David Steele. Al deze mannen hebben steeds de boodschap verspreid dat Corona óf niet bestaat óf veel minder erg is dan de overheid beweert. Ze hebben zich allemaal uitgesproken tegen mondkapjes en vaccinaties. Ook de vooraanstaande Republikein Pressley Stutts heeft die boodschap steeds verspreid. Hij overleed afgelopen augustus aan Corona.

Het laatste slachtoffer, Enyart, stond bekend als zeer conservatief en een aanhanger van Trump. Hij vond dat vrouwen die een abortus hadden ondergaan de doodstraf verdienden. Hij maakte grappen over mensen die aan Aids waren overleden. Tot het laatst bleef hij roepen dat vaccins tegen Corona oplichterij waren. In zijn laatste post op sociale media zei hij te zullen overleven dankzij God.