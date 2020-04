Corona: man zijn is risicofactor

Ben je man? Helaas heb je een groter risico ziek te worden en te sterven door Corona. Dat man zijn een risicofactor is bij deze ziekte, was al bekend uit China, maar omdat mannen in dat land veel vaker roken dan vrouwen, was die uitkomst mogelijk niet betrouwbaar.

Maar de eerste onderzoeken uit Europa tonen hetzelfde aan. Het Duitse Robert Koch Institut (een soort RIVM) meldt dat bij onze oosterburen twee derde van de dodelijke slachtoffers man is. Het Spaanse Instituto de Salud Carlos III heeft onderzocht dat in dat land 68 procent van de patiënten met Covid-19 op de intensive care mannelijk is.

Het is uit wetenschappelijk onderzoek al langer bekend dat er bij veel infectieziekten duidelijke geslachtsspecifieke verschillen zijn. Dit geldt zowel voor griep als voor HIV of hepatitis. Covid-19 is gewoon het meest recente voorbeeld.

Vrouwen kunnen de meeste virale infecties beter aan dan mannen. Ze hebben het vermogen om een snellere immuunrespons op te bouwen en de vermeerdering van virussen beter te beheersen. De hormonen leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Terwijl het vrouwelijke hormoon oestrogeen het immuunsysteem kan stimuleren, onderdrukt het mannelijke hormoon testosteron de immuunrespons juist.

In de afgelopen drie jaar is gebleken dat veel van de eiwitten die de immuunrespons regelen zich op het X-chromosoom bevinden. Mannen hebben één zo’n chromosoom, vrouwen twee. Lange tijd dachten wetenschappers dat het tweede X-chromosoom bij vrouwen inactief was. Maar nu weten we dat beide chromosomen zich met de afweer bezighouden. Daarom is de immuunrespons zo veel sterker bij vrouwen dan bij mannen.