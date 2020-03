Corona lijkt twee varianten te hebben

Sinds onderzoekers in januari de genetische informatie van het SARS-CoV-2-coronavirus hebben gedecodeerd, is er wereldwijd koortsachtig gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin. Dat is misschien moeilijker dan verwacht. Een nieuwe studie heeft nu aangetoond dat er twee stammen van het gevaarlijke virus zijn, aangeduid met L en S.

Het L-type komt momenteel veel vaker voor en lijkt agressiever te zijn.

Dit is wat onderzoekers van de Universiteit van Peking en het Pasteur Instituut Shanghai ontdekten. Ze analyseerden de genetische opbouw van 107 monsters van het virus. In de monsters vonden ze het L-type SARS-Cov-2 in ongeveer zeventig procent van de gevallen, terwijl het S-type, waarvan ze denken dat het de originele versie van de ziekteverwekker was, slechts in dertig procent aanwezig was.

De wetenschappers rapporteren in hun studie dat het agressieve L-type vaker voorkwam bij het begin van de uitbraak van de longziekte in december vooral in de bijzonder getroffen stad Wuhan, maar dat ze het vervolgens minder frequent aantroffen vanaf januari.

Dat kan zijn omdat toen de menselijke interventie begon. Alle maatregelen, zoals quarantaine en mondkapjes kan een sterkere selectieve druk hebben uitgeoefend op het agressieve L-type. Aan de andere kant zou het S-type, dat evolutionair ouder en minder agressief is, in relatieve frequentie kunnen zijn toegenomen vanwege diezelfde maatregelen, zegt de studie.

De eerste tests met medicijnen zijn onderweg in China. Vanwege strengere regels duurt het in Europa en de VS langer. Aangezien dit virus lijkt op Sars, is al veel voorwerk gedaan en zou er relatief snel een medicijn moeten komen.