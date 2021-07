Corona lijkt dementie te bespoedigen

Er zijn sterke aanwijzingen dat oudere patiënten met Corona sneller dementie krijgen. Twee studies, eentje in Argentinië en eentje in Griekenland, tonen dat tegelijkertijd aan. De studies zijn gepresenteerd op de Alzheimer’s Association International Conference en ze tonen vrijwel dezelfde resultaten: oudere mensen klagen na herstel over verlies van hersensfuncties.

De meest gehoorde klacht is dat mensen last hebben van ‘hersenmist’, een mix van geheugenverlies, verwarring, hoofdpijn en moeite met spreken. Deze klachten houden maanden na herstel van de ziekte aan. Ze lijken in veel opzichten op de klachten die mensen hebben bij beginnende dementie. Onduidelijk is of ouderen helemaal kunnen herstellen van deze klachten.

De studies zijn uitgevoerd door de universiteiten van Texas en Thessalië. Omdat Corona nog maar relatief kort onder ons is, zijn nog niet alle resultaten beschikbaar. Onderzoekers volgen mensen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen na Covid-19 te hebben overleefd; daarbij viel vooral op hoe ouderen moeite blijven houden.

Dat heeft waarschijnlijk te maken met het verminderde zuurstoftransport in het bloed. Daardoor hebben niet alleen de hersens moeite om goed te functioneren, ook meer dan vijf minuten lopen is voor veel ouderen al een hele opgave – terwijl het zo goed is tegen dementie. Ook klaagden vrijwel alle patiënten over een aanhoudend verlies van reuk en smaak.

Beide universiteiten blijven patiënten in de gaten houden, om de gevolgen op langere termijn vast te leggen.