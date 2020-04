‘Corona kan tot vier meter overspringen’

Uit onderzoek in een noodhospitaal in Wuhan, China, is gebleken dat de transmissieafstand van COVID-19 ‘vier meter kan zijn’. De nieuwe studie werd gepubliceerd in het Amerikaanse medische tijdschrift Emerging Infectious Diseases.

Tussen 19 februari en 2 maart testten onderzoekers van de Academie voor Militaire Medische Wetenschappen van Peking lucht- en oppervlaktemonsters in het Huoshenshan-ziekenhuis. Dat is in januari 2020 snel gebouwd voor de behandeling van patiënten met Corona. In twee afdelingen zijn monsters genomen van objecten.

De onderzoekers vonden het virus overal: op vloeren, computermuizen, vuilnisbakken en leuningen. Het meest zorgelijk: ze detecteerden het virus in de lucht op ongeveer vier meter afstand van patiënten. Vooral de vloer was bezaaid met virus. De onderzoekers denken dat de zwaartekracht microdruppeltjes met het virus naar de grond trekt, waar ze indrogen. Het virus blijft er echter leven.

Dat is een probleem, want zorgpersoneel neemt het virus met de schoenzolen mee naar andere plekken. Zo vonden de onderzoekers het virus ook op de vloer van de apotheek, waar geen patiënten komen. Bovendien was de helft van de monsters van zolen van de schoenen van de medische afdeling van de ICU positief. Daarom kunnen de zolen van schoenen voor medisch personeel fungeren als drager.

Of COVID-19 via de lucht kan overspringen van de ene persoon op de andere, staat nog steeds niet honderd procent vast. Maar als, dan is anderhalve meter afstand houden duidelijk niet genoeg, zoals deze studie aantoont. Ook is de vraag of een bepaalde hoeveelheid virussen nodig is voor een infectie.