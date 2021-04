‘Corona is 25.000 jaar oud’

Is Corona nieuw? Je zou het wel zeggen, voor 2019 had niemand van de ziekte gehoord. Maar Australische wetenschappers denken dat het veel ouder is. Zij denken dat de oorsprong van Corona ligt in Azië en dat de ziekte minstens 25.000 jaar oud is. Niets nieuws onder de zon dus.

Genetici van de Australian National University deden een ingewikkeld onderzoek dat draait om eiwitten in het menselijk lichaam die sterk reageren op het Coronavirus. De aanwezigheid van die eiwitten is een teken dat een groep mensen eerder in de evolutie met het virus te maken heeft gehad.

Moderne mensen bevatten 420 van deze zogenoemde interagerende eiwitten. Maar niet iedere bevolkingsgroep heeft er evenveel. Vooral bewoners van oostelijk Azië zijn rijk aan deze proteïnen. Uit oud genetisch materiaal blijkt dat het aantal daarvan zo’n 25.000 jaar geleden ineens sterk steeg. Zou Corona toen al zijn ontstaan?

De Australiërs hebben hun conclusies tot nu toe alleen gepubliceerd via bioRxiv, een preprint website. Dat wil zeggen dat andere wetenschappers er nog niet op hebben kunnen reageren. Hun resultaten zijn dan ook nog niet definitief.

Toch lijken deze onderzoekers zeker van hun zaak: 25.000 geleden was er een epidemie die verdomd veel op Corona leek. Het menselijk lichaam paste zich daar op aan door bepaalde eiwitten aan te maken. Die zitten via de evolutionaire weg nog steeds in ons. Wellicht dat de ziekte anders nog dodelijker was geweest.