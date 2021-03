Corona in de trein? Nee, juist niet

In de trein, metro of bus zit je erg op elkaars lip. Is het risico dan ook groot om daar Corona te krijgen? Nee, zegt een nieuwe internationale studie. Het lijkt er zelfs op dat het risico kleiner is dan op andere plekken, als iedereen zich maar aan de maatregelen houdt.

De studie is uitgevoerd door de Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Zwitserland. Ze deden zelf geen onderzoek, maar ploegden door de data van honderd studies, meest uitgevoerd in Europese landen. De conclusie is duidelijk, het openbaar vervoer is veilig.

Een grote Duitse studie, uitgevoerd door het Charité ziekenhuis in Berlijn onder conducteurs van de spoorwegen, toonde aan dat zij zelfs minder vaak Corona krijgen dan gemiddeld. Ook al lopen ze de hele dag tussen mensen in beperkte ruimtes, hun FFP2 mondkapjes zijn dus toereikend.

Dat is wel belangrijk, toont de studie aan. Mondkapjes en handen desinfecteren is de sleutel tot gezond blijven. Maar wat de trein en bus echt veilig maakt is de luchtverversing. Moderne treinen vervangen de lucht in de cabine tien keer per uur. Daardoor gaan ze de vorming tegen van aerosolen, waarin de virussen kunnen zitten.

Het wil niet zeggen dat het risico nul is, maar het openbaar vervoer is in ieder geval geen hotspot. We kunnen veilig van A naar B blijven reizen – hoewel treinen best smerig kunnen zijn.