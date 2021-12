Corona in 40 procent gevallen zonder symptomen

Een Corona-infectie kan soms heel licht, soms heel zwaar zijn. Sommige mensen vertonen helemaal geen symptomen van de ziekte, anderen hebben een milde of matige vorm. En weer anderen ontwikkelen een ernstige ziekte die ziekenhuisopname vereist, soms met een dodelijke afloop.

Maar hoe liggen de verhoudingen tussen deze drie groepen? Nieuw onderzoek, uitgevoerd door een team wetenschappers van de Universiteit Peking vat de gegevens uit 95 eerdere studies samen, waarbij in totaal meer dan 29 miljoen mensen uit de hele wereld zijn getest op Sars-Cov-2. Daarmee is dit tot op heden het grootste onderzoek naar dit onderwerp.

Van die 29.776.306 mensen met een positieve testen hadden 11.516 geen symptomen van Covid-19. Dat betekent dat 40,5 procent niets merkt van de ziekte.

‘Het hoge percentage asymptomatische infecties benadrukt het potentiële risico van virale overdracht in de maatschappij’, schrijven de onderzoekers in vakblad Jama. Ze zagen hoge percentages van asymptomatische infectie vooral bij zwangere vrouwen (54,1 procent), passagiers van luchtvaartmaatschappijen of cruiseschepen (52,9 procent) en bewoners en personeel van verpleeghuizen (47,5 procent).

In Noord-Amerika (46,3 procent) en Europa (44,2 procent) waren veel meer infecties zonder symptomen dan in Azië (27,6 procent). Hoe die verschillen zijn ontstaan, is niet bekend.