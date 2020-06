Corona heeft mensen monogaam gemaakt

Zomaar naar bed met een vreemdeling? Sinds Corona is dat voor veel mensen geen optie meer. Je weet immers niet wat iemand onder de leden heeft. En tegen een virus in de lucht helpt een condoom ook niet. Dat zeggen psychologen van de Sigmund Freud Universiteit in Oostenrijk, na een internationale studie onder 4700 Europeanen.

Opvallend is dat veel mensen de lockdown als best positief hebben ervaren, dagelijkse stress en conflicten zijn verminderd. Ook in relaties. Maar negen procent van de respondenten in een relatie heeft dankzij het gedwongen thuis zitten psychologisch geweld van een partner ervaren.

De relatie met de eigen partner is dankzij de pandemie juist geïntensiveerd, terwijl vriendschappen en professionele relaties ernstig zijn verminderd, geven de proefpersonen aan.

De overgrote meerderheid van de respondenten (79 procent) heeft social distancing in het dagelijks leven aangeleerd, zegt de studie. Deze mensen hebben een nieuw gevoel voor afstand ontwikkeld en gruwen zelfs van mensen die dicht bij elkaar staan of knuffelen.

De sociale beperkingen hebben veel liefdesrelaties nieuw leven ingeblazen. Ongeveer driekwart van de ondervraagden stemde in met de zin ‘Voor deze lockdown is mijn partner de beste persoon die ik me kan voorstellen.’ Het grootste verschil tussen mensen in partnerschappen en alleenstaanden was dat deze laatste groep het fysieke contact erg miste. Meer dan 90 procent van de singles gaf aan zelfs niet met een seksbuddy naar bed te gaan. Bijkomend probleem is dat veel plekken waar je mensen kunt ontmoeten, waren gesloten. Nu de lockdown minder streng is, blijft de angst voor vreemden wellicht nog even hangen, denken de onderzoekers.