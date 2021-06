Corona ging al in 2019 in Amerika rond

Nieuw onderzoek naar antistoffen in bloed toont aan dat Corona al in 2019 toesloeg in de Verenigde Staten. Het volgt op eerder onderzoek in Europese landen die ook suggereren dat het virus al veel eerder ons was dan het geval leek op basis van ziektemeldingen. Het verandert wetenschappelijke inzichten over de ziekte.

Medisch onderzoekscentrum Johns Hopkins ontdekte antistoffen in bloed van personen uit Illinois, Massachusetts, Wisconsin, Pennsylvania and Mississippi. Het bloed was afgenomen in december 2019, ruim een maand voor het eerste officiële ziektegeval in de VS bekend was. Dat betrof een man die in China was geweest.

Omdat er twee weken voor nodig zijn om antistoffen aan te maken, waren de eerste infecties dus al in november. En gezien de afstand tussen de staten waar besmet bloed is aangetroffen, ging de ziekte toen al flink rond in het land. Van de geïnfecteerde mensen is niet bekend of ze naar China hadden gereisd. Een vervolgonderzoek moet dat ophelderen.

Eerdere onderzoeken tonen aan dat het virus al in 2019 rondging in Frankrijk en Spanje – in dat laatste land wellicht zelfs al in maart 2019. Ook in Italië zou al ver voor het eerste officiële geval Corona zijn geweest. De verdenking is groot dat spelers van Inter Milan de ziekte hebben gehad in de tweede helft van december en de eerste week van januari. In die periode waren veel spelers ineens ziek met griepachtige verschijnselen.