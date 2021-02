Corona en het weer: vrees de lente

In augustus hadden maar een paar mensen Corona. In oktober barstte de tweede golf in alle hevigheid los, met tienduizend besmettingen per dag. Het weer lijkt misschien nog wel de grootste invloed te hebben op de pandemie. De Universiteit van Nicosia op Cyprus deed er onderzoek naar.

Hun conclusie is dat typisch Hollands herfstweer het virus het meeste helpt. Vochtigheid en winderigheid lijken de ideale manier voor de ziekteverwekker om zich te verspreiden. Bij de juiste luchtvochtigheid en windsnelheid kan het virus wel zes meter overspringen, ontdekten de Cyprioten.

Het gaat niet om kortstondig weer. Twee dagen regen en een mild windje zorgen niet gelijk voor oplopende infecties. Maar langdurig temperaturen in de enkele cijfers en een flinke bries, zoals we in november hadden, zorgt voor oplopende getallen.

Het slechte nieuws is dat de onderzoekers bij het bestuderen van weer en infecties wereldwijd zagen dat ook het voorjaar zorgt voor oplopende getallen. Daartoe keken ze naar Zuid-Amerika, waar het in oktober en november lente is. Ook daar explodeerden de getallen. Gecombineerd met besmettelijkere mutaties, kan dat in maart en april bij ons voor een derde golf zorgen.

Het allerbest is een vroege, droge zomer. Dan maakt het virus geen kans en zakken alle statistieken als een mislukte soufflé in elkaar. De miniatuur druppeltjes met Corona die iemand uitstoot, verdampen dan onmiddellijk, zonder anderen te bereiken, schrijven de Cyprioten in het vakblad Physics of Fluids.