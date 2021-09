Corona drukt levensverwachting

Als gevolg van de Coronapandemie is de levensverwachting in West-Europa behoorlijk gedaald. Zelfs meer dan op enig ander moment sinds de Tweede Wereldoorlog, zo blijkt uit een nieuwe studie. In sommige landen is de vooruitgang van de vorige jaren in korte tijd tenietgedaan. De daling was groter bij mannen dan bij vrouwen.

Maar niet alleen op ons continent kost de pandemie levensjaren. De levensverwachting voor mannen daalde het sterkst in de VS, met liefst 2,2 jaar.

Voor de studie onderzochten de wetenschappers gegevens uit 29 landen, de meeste uit Europa, waaronder Nederland, maar ook uit Chili en de VS. Volgens de studie is de levensverwachting in 2020 in 27 van deze landen gedaald, en in 22 landen met minstens een half jaar, zo melden onderzoekers van het Leverhulme Centre for Demographic Science van de Universiteit van Oxford in het International Journal of Epidemiology.

In Nederland zijn meer dan 18.000 mensen overleden aan de ziekte.