Corona doet wonderen voor luchtkwaliteit

Nog niet zo lang geleden was het belangrijkste nieuws de verontreiniging van de atmosfeer met stikstof. Nu is het Corona. Maar het ene probleem lijkt het andere op te lossen. Nieuwe waarnemingen van de Copernicus Sentinel-satelliet laten een sterke daling van de stikstofdioxideconcentraties zien in Europa. Corona doet wonderen voor de luchtkwaliteit.

Dat komt vooral door de lock-down in veel landen. Die zorgt voor veel minder verkeer, gesloten fabrieken en verminderd scheepvaart en vliegverkeer.

Wetenschappers van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) gebruiken gegevens van de Copernicus satelliet om het weer en de vervuiling in Europa te volgen. De nieuwe afbeeldingen illustreren duidelijk een sterke verlaging van de stikstofdioxideconcentraties. Vooral in grote steden in heel Europa – met name Milaan, Parijs en Madrid.

Corona (COVID-19) verspreidt zich snel over de hele wereld en treft momenteel 170 landen. Er zijn meer dan 530.000 bevestigde gevallen wereldwijd. De uitbraak van het coronavirus is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie.