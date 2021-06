Corona Delta variant heeft andere symptomen

De Delta variant van Corona, die voor het eerst in India is ontdekt, veroorzaakt andere symptomen. Een Britse app voor het monitoren van Corona-symptomen krijgt het vaakst meldingen van hoofdpijn, een loopneus en een rauwe keel. De variant, die als zeer besmettelijk wordt beschouwd, is nu al verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van alle gevallen in het Verenigd Koninkrijk.

King’s College London, dat de symptoomstudie leidt, laat weten dat het verlies van reuk– en smaakzin, een klassiek corona-symptoom werd beschouwd, veel minder voorkomt. Vooral voor jongeren kan Covid-19 Delta dan ook meer aanvoelen als een verkoudheid. Mensen zouden zich ook bij deze symptomen moeten laten testen, zegt de universiteit.

Vanwege de Delta-variant heeft premier Boris Johnson de voor 21 juni geplande ‘Dag van de Vrijheid’ uitgesteld. Op deze dag wilde het land alle nog geldende contactbeperkingen opheffen. Nu moeten de mensen in Groot-BrittanniĆ« wachten tot 19 juli, zoals Johnson maandagavond aankondigde.

Hoewel de vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk goed op gang is en bijna 60 procent van de volwassenen al volledig is gevaccineerd, heeft de deltavariant het aantal besmettingen in het land weer doen stijgen. Het zit nu op hetzelfde niveau als Nederland, alleen hier dalen de cijfers.